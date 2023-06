Mercato : Arda Güler est au coeur d’une énorme bataille

La suite après cette publicité

C’est le joueur à la mode en ce moment, du moins, chez les jeunes joueurs. Tout indique qu’Arda Güler va quitter le Fenerbahçe et la Turquie dans les semaines à venir. Et pour cause, sa clause libératoire de seulement 17,5 millions d’euros en fait une superbe affaire à un prix relativement bas quand on voit les sommes payées pour des espoirs ces dernières années.

Le quotidien AS dévoile ainsi de nouvelles informations sur sa situation. Si l’AC Milan semblait être en pole position dans ce dossier, les Lombards ont vu l’arrivée forte des deux cadors espagnols ces dernières heures. Le quotidien explique que tant le Barça que le Real Madrid souhaitent l’attirer dans leurs rangs dès cet été.

À lire

L’énorme crainte du Real Madrid avec l’Arabie saoudite

Une opportunité de marché

Du côté du Barça, c’est notamment Deco qui est aux manoeuvres. L’ancien joueur portugais, proche du clan Mendes et de Joan Laporta, va ainsi essayer de convaincre le prodige turc de filer en Catalogne. Xavi et le staff catalan voient en lui une belle option pour le milieu de terrain, ou même pour jouer en tant que quatrième milieu sur le flanc droit, poste qu’a souvent occupé Gavi.

La suite après cette publicité

De son côté, le Real Madrid temporise un peu dans la mesure où les places sont déjà chères dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Surtout que dans le schéma de l’Italien, c’est difficile de dégager une place où le numéro 10 puisse être à l’aise. De son côté, Marca rajoute que les Milanais, Salzbourg, Séville et Leipzig font partie des clubs les plus chauds.