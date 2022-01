Liga : un FC Barcelone remanié s'impose à Majorque

«C'est le bon moment pour reporter le match. Le bon sens doit être utilisé. Il ne sert à rien de jouer demain. Majorque a aussi une situation difficile, ils ont aussi des cas positifs», demandait Xavi en conférence de presse d'avant-match... en vain. Marqué par un total hallucinant de 16 joueurs absents pour ce déplacement dans les Îles Baléares, le FC Barcelone devait donc composer avec ses jeunes de La Masia (24 ans et 201 jours de moyenne d'âge) pour poursuivre sa remontée vers les premières places.

Seuls les deux De Jong, Piqué et Ter Stegen étaient présents parmi les habituels titulaires. Et forcément, les jeunes Blaugranas manquaient d'automatisme pour cette rencontre. Dans un début de rencontre poussif et face à une équipe de Majorque bien en place, et également marquée par quatre cas de Covid-19, le Barça a eu du mal, mais parvenait tout de même à se montrer dangereux au fil du match. Grâce à un L. de Jong qui a trouvé le poteau (29e), avant de voir sa reprise acrobatique s'écraser sur la barre transversale de Reina (31e).

ter Stegen a sauvé Barcelone

Et juste avant la pause, Mingueza adressait un centre vers L. de Jong, qui ouvrait le score (1-0, 44e). Un moment bien choisi pour le Barça, mais également pour le buteur néerlandais, pas dans les plans de Xavi et poussé vers la sortie. Au retour des vestiaires, Barcelone affichait un meilleur visage et poussait pour plier le match.

De Jong, encore lui, manquait le cadre sur une reprise à bout portant (58e), mais les occasions manquaient des deux côtés dans ce second acte, haché par les fautes. Il aura tout de même fallu un arrêt plus que décisif de Ter Stegen devant la reprise de Costa dans les arrêts de jeu (90e+3), célébré presque comme un but marqué, pour que le Barça conserve le score.

Au terme d'une rencontre insipide et laborieuse, Barcelone aura, cette fois-ci, tenu le coup et assuré l'essentiel. Les Catalans grimpent donc à la cinquième place de la Liga, avant un nouveau déplacement, à Grenade, dans le cadre de la 20e journée de Liga. De son côté, Majorque descend à la 15e place et devra l'emporter à Levante, lanterne rouge du Championnat avec aucune victoire, pour éviter de flirter avec la zone rouge. Mais avant cela, Barcelone devra aller chez les amateurs du Linares Deportivo, en 1/16e de finale de la Coupe du Roi. Majorque aura rendez-vous à Eibar.