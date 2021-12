Mercato : Luuk de Jong compte bien embêter le FC Barcelone jusqu'au bout

La suite après cette publicité

Réussir au FC Barcelone, ce n'est pas donné à tout le monde, et Luuk de Jong le sait bien désormais. Prêté par le Séville FC au club catalan cet été pour l'ensemble de la saison 2021-2022, l'attaquant néerlandais a pour le moment dû se contenter de bout de matches avec quelques titularisations. Au total, le principal concerné a disputé 12 matches toutes compétitions confondues pour un seul petit but, le 26 septembre contre Levante en Liga. Et malheureusement, ce sont plus ses manqués qui ont mis les projecteurs sur lui, comme ceux face à Benfica en Ligue des Champions.

Le plus dur pour le joueur de 31 ans, c'est que le nouvel entraîneur du FCB Xavi Hernandez est privé de plusieurs éléments offensifs en ce moment, avec les blessures d'Ansu Fati, Memphis Depay et Martin Braithwaite, et la retraite forcée de Sergio Agüero, mais il ne le fait pas jouer, préférant notamment les jeunes de La Masia qui lui donnent raison. Du coup, un départ est plus que jamais d'actualité pour l'ancien joueur du PSV Eindhoven, et une porte de sortie s'était ouverte ce vendredi.

De Jong n'est pas chaud pour Cadix

De l'autre côté des Pyrénées, les médias espagnols expliquaient qu'un accord entre le FC Barcelone, le Séville FC, qui détient les droits du joueur, et Cadix avait été trouvé pour envoyer Luuk de Jong en prêt pour la deuxième partie de saison au sein du club promu il y a un an et demi. De quoi réjouir tout le monde ? Pas vraiment. Car les dernières nouvelles à ce sujet ne sont plus si bonnes. Selon les informations de SPORT, l'international néerlandais (38 capes, 8 buts) compte bien jouer la montre dans cette opération, et donc ne pas se presser pour prendre une décision.

Le média local affirme que Luuk de Jong, «réticent» à l'idée d'aller à Cadix, souhaite attendre pour voir si un projet sportif plus intéressant se présente lors du mercato hivernal. Et bien évidemment, ça n'arrange pas les Blaugranas qui souhaitent eux boucler ce dossier avant le 31 décembre, soit vendredi prochain. Car dès l'ouverture du mercato hivernal 2022 dans une semaine, le président Joan Laporta et ses dirigeants auront d'autres priorités.