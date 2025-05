Inter Milan - FC Barcelone : les compositions probables

Cette saison, les demi-finales de Ligue des Champions sont particulièrement serrées. Avec des équipes très compétitives et qui sont éprouvées physiquement à ce niveau de la compétition, le niveau est plus qu’homogène et il est parfois difficile de se prononcer sur les équipes qui vont accéder à la finale de cette édition de la Ligue des Champions. D’autant plus quand la manche aller entre deux équipes aux niveaux tellement proches comme l’Inter Milan et le FC Barcelone se sont quittés sur un match nul.

La suite après cette publicité

Au terme d’une incroyable bataille en Catalogne, l’Inter Milan est allé chercher un nul précieux qu’il faudra fructifier ce mardi face à son public. Sûre de ses forces et jouant crânement sa chance, la formation italienne veut retourner en finale de Ligue des Champions deux ans après sa désillusion contre Manchester City. Pour ce faire, Simone Inzaghi va sortir son équipe-type.

Lautaro Martinez présent pour l’Inter Milan, le Barça sans Lewandowski

En effet, alors que Yann Sommer va prendre part dans les buts, Bisseck, Bastoni et Acerbi devraient composer la défense à trois des Nerazzurri. Sur les côtés, Denzel Dumfries, danger permanent lors du match aller, et Federico Dimarco devraient être alignés. Le milieu de terrain devrait, comme d’habitude, être composé de Nicolo Barella, légèrement en retrait par rapport à Henrikh Mkhitaryan et Hakan Calhanoglu. Devant, le tandem Lautaro Martinez-Marcus Thuram devrait être aligné malgré l’incertitude cette semaine autour de l’attaquant argentin.

La suite après cette publicité

De l’autre côté, le Barça n’a clairement pas à rougir. Avec Szczesny aligné dans les buts, Hansi Flick devrait titulariser une défense remaniée sur les côtés avec Inigo Martinez, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et Eric Garcia. Au milieu de terrain, le trio Pedri-De Jong-Olmo devra soutenir une attaque composée de Ferran Torres, Lamine Yamal et Raphinha. Vous avez désormais toutes les clés pour cette rencontre qui s’annonce alléchante et qui sera à suivre en live commenté sur le site de Foot Mercato.