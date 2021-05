L'AC Ajaccio dévoile un maillot en hommage à Napoléon Bonaparte

Pour marquer le bicentenaire de la disparition de Napoléon Bonaparte, l'AC Ajaccio dévoile un maillot inédit lui rendant hommage.

À l'occasion du dernier match de la saison à domicile face au Paris FC ce samedi 8 mai, les Acéistes ne porteront pas leur maillot aux rayures rouges et blanches mythiques pour rendre hommage à Napoléon Bonaparte en portant un maillot qui lui est dédié. Le maillot qui sera porté au Stade François-Coty a une dominante noire, pour symboliser la mort du premier empereur des Français mais aussi une touche de doré qui représente son règne.

La marque Ville Impériale, à laquelle adhère la ville d'Ajaccio, s’affiche en plein cœur du maillot pour rappeler ses racines natales. « L’ACA s’inscrit dans sa tradition et son histoire puisqu’en 1969 le club avait déjà célébré le bicentenaire de sa naissance en utilisant la couleur du Bonapartisme locale », explique le président Christian Leca dans le communiqué du club.

Les maillots à l'effigie de Napoléon Bonaparte, portés samedi lors du match #ACAPFC, seront mis aux enchères sur notre e-boutique #Aiacciu #NapoléonBonaparte pic.twitter.com/J9PvgCkNTy — AC Ajaccio (@ACAjaccio) May 4, 2021

Au centre du maillot, on peut également apercevoir un logo rendant hommage au premier empereur. « 2021 est une année spéciale pour la Ville d’Ajaccio et son enfant célèbre, il fallait que le club de football de la ville s’associe à l’évènement », souligne le président du club. Ce maillot s'ajoute à la liste des maillots inédits et originaux proposés par Ajaccio ces dernières saisons, mettant régulièrement des sponsors locaux en avant. Le club montre son implication dans la vie et l'Histoire de la ville.