Le profil de Walid Regragui étudié par Dijon

Hier soir, Dijon a annoncé le départ de Stéphane Jobard et la fin de sa collaboration avec Peguy Luyindula, son directeur sportif. Et plusieurs noms circulent d'ores et déjà pour reprendre le poste d'entraîneur. Place plutôt à un coach d'expérience, francophone de surcroît, histoire que les mots et le courant passent.

Si plusieurs noms, comme Francis Gillot, Habib Beye ou encore Luka Elsner ont déjà été proposés au président Olivier Delcourt, d'autres ont pour le moment refusé les approches dijonnaises comme Jocelyn Gourvennec (ex-Guingamp) et Bernard Blaquart (ex-Nimes). D'autres candidatures ont été soumises ces dernières heures. Parmi elles, on retrouve celle de Walid Regragui. L'ancien entraîneur d'Al Duhail (champion du Qatar en 2020) et du FUS Rabat (champion du Maroc en 2016), est un profil étudié et apprécié par Dijon. Le franco-marocain de 45 ans, qui a évolué sous les couleurs du DFCO en 2007, n'est quant à lui, pas contre une première expérience en Ligue 1.