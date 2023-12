SPL : Al-Ittihad chute à Damac, Georges-Kevin N’Koudou s’offre un doublé

Dans le cadre de la 16e journée de Saudi Pro League, le Damac FC, huitième au coup d’envoi, accueillait Al-Ittihad, au pied du podium. Sans Karim Benzema mais avec N’Golo Kanté, les hommes de Marcelo Gallardo avaient la possibilité de grimper à la 3e place en cas de victoire. Oui mais voilà, face à l’inarrêtable Georges-Kevin N’Koudou, les visiteurs ont finalement chuté (3-1). Rapidement mené sur une réalisation de l’ancien joueur de l’OM (1-0, 12e), Al-Ittihad réagissait juste avant la pause par l’intermédiaire d’Abderrazak Hamdallah qui remettait, sur penalty, les deux équipes à égalité (1-1, 45+3e).

Oui mais voilà, comme souvent ces dernières semaines, N’Koudou redonnait cependant l’avantage aux siens dans la foulée (2-1, 45+7e). Grâce à ce nouveau doublé, l’ailier camerounais totalise 13 buts en SPL, soit autant qu’Aleksandar Mitrovic et deux de moins qu’un certain Cristiano Ronaldo, en tête du classement des buteurs avec 15 réalisations. Au retour des vestiaires, le Damac FC ajoutait même un nouveau but, profitant de l’erreur du gardien adverse, Marcelo Grohe (3-1, 46e). Au classement, le club de Georges-Kevin N’Koudou se retrouve 6e. Al-Ittihad reste au 4e rang.