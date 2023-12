Damac FC : Georges-Kevin N’Koudou renaît de ses cendres en Arabie saoudite !

Georges-Kevin N’Koudou est en feu. Transféré librement le 14 août dernier au Damac FC, le natif de Versailles sortait pourtant de trois saisons globalement contrastées avec Besiktas. À Istanbul, l’ailier de 28 ans n’aura jamais réellement convaincu, sans pour autant présenter un bilan catastrophique (21 buts et 9 passes décisives en 108 matches toutes compétitions confondues). Non conservé par le club turc, le droitier d’1m72 avait alors fait un choix fort pour son avenir : rejoindre l’Arabie saoudite, nouvel eldorado du football mondial. Aujourd’hui sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Damac FC, l’ancienne pépite du FC Nantes, de l’OM ou encore de Tottenham brille comme rarement au cours de sa carrière.

Sur un nuage avec son nouveau club, classé huitième de Saudi Pro League, N’Koudou s’est parfaitement acclimaté et ne semble guère souffrir du possible choc thermique causé par une telle opération. Après 14 journées passées au sein du championnat saoudien, l’ailier gauche camerounais (4 sélections) présente ainsi une ligne statistique époustouflante. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives, il est notamment le troisième meilleur buteur de SPL, juste derrière Aleksandar Mitrovic (13 réalisations) et un certain Cristiano Ronaldo (14 réalisations). Dans la lignée d’un début de saison parfait, l’ex-joueur de l’AS Monaco sort, à ce titre, d’une nouvelle performance XXL contre Al-Fayha, vendredi soir.

Georges-Kevin N’Koudou talonne CR7 et vise la CAN !

Grand artisan de la victoire (4-2) des siens, celui qui évolue sur l’aile gauche du 4-3-3 dessiné par Cosmin Contra a ainsi ouvert le score sur penalty (0-1, 16e) avant de servir Abdulaziz Al-Shahrani pour le but du break (0-2, 36e). Loin d’être rassasié, il s’offrait même un doublé au retour des vestiaires pour permettre à ses partenaires de se redonner de l’air au tableau d’affichage (1-3, 65e). Malgré une nouvelle réalisation d’Henry Onyekuru, le Damac FC sécurisait alors un cinquième succès dans cet exercice 2023-2024. L’occasion également de revenir à quatre petites longueurs d’Al-Taawoun, cinquième. Quelques jours seulement après son festival réalisé contre Ahba Club (triplé et une passe décisive), Georges-Kevin N’Koudou semble donc déchaîné.

Une excellente nouvelle pour l’écurie saoudienne mais également pour l’intéressé, plus que jamais lancé vers un autre objectif : participer à la CAN 2023. Rappelé à la fin du mois de novembre dernier pour disputer, avec le Cameroun, deux matches de qualification à la prochaine Coupe du Monde, le numéro 10 du Damac FC a, en effet, confirmé ses très belles dispositions en se montrant décisif lors de son entrée en jeu face à Maurice (3-0) avant d’enchaîner 90 minutes contre la Lybie. Fort de ce rendement et un an après sa dernière sélection (il était resté sur le banc lors de la victoire des siens contre le Brésil, le 2 décembre 2022), Georges-Kevin N’Koudou peut, désormais, légitimement espérer intégrer le groupe de Rigobert Song pour disputer l’un des événements les plus attendus sur le continent africain. Réponse, le 15 janvier prochain, où le Cameroun, placé dans le groupe C aux côtés du Sénégal et de la Gambie, lancera son tournoi face à la Guinée, dernier membre d’une poule globalement relevée.