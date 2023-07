Guerre en Ukraine : le communiqué cinglant du Dynamo Kiev contre le Fenerbahçe

Depuis plus d’un an, la Guerre en Ukraine a créé de profonds stigmates pour ce pays en conflit avec la Russie. Les secousses de cet affrontement se font ressentir jusque dans la sphère sportive et du football. Par exemple, aucun club russe n’a pu disputer de compétitions européennes la saison passée. Pourtant, cet été, certains clubs iront faire leur préparation pour la prochaine saison en Russie. C’est le cas de Fenerbahçe, qui, dans la lignée de leur partenariat avec Gazprom, affronteront le Zenith Saint-Pétersbourg demain à 18h30. Une situation qui a provoqué le courroux du Dynamo Kiev qui a fustigé le comportement du club stambouliote. Pour rappel, les deux clubs entretiennent un contentieux depuis leur dernière rencontre en phase de groupes de la dernière cuvée d’Europa League. La saison passée, des supporters turcs auraient scandé le nom de la Russie et porter des masques à l’effigie de Vladimir Poutine lors de leur déplacement sur la pelouse du Dynamo :

«Lorsque les supporters d’Istanbul ont scandé le nom du pays meurtrier et sont venus au match contre le Dynamo portant les masques du principal sadique d’Europe, votre club s’est tu. Maintenant, il est clair pourquoi. L’argent du sang de Gazprom a tout éclipsé, vous a laissé sans honneur ni conscience. Des missiles russes tuent des Ukrainiens chaque jour, le monde civilisé tout entier s’est rallié contre l’agression et les meurtres de masse, et votre club accepte les aumônes sanglantes des sponsors du terrorisme. L’UEFA et la FIFA retirent aux clubs russes la possibilité de participer aux tournois internationaux, et vous vous rendez chez eux en tournée pour gagner de l’argent et jouer avec l’agresseur. Rien ne peut justifier cette démarche. Aucune somme d’argent ne vous dédommagera de ce comportement honteux, de ce voyage chez des meurtriers sans morale et sans qualités humaines. Nous n’avons pas peur de le dire au monde entier : vous aidez des meurtriers à poursuivre leur moisson sanglante sur le sol ukrainien. Vous jouez avec eux et légitimez le principal mal du 21ème siècle. Fenerbahçe Spor Kulübü - pas d’honneur, pas de honte, pas de conscience ! Honte à toi !»

