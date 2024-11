Equipe de France : les révélations de Mike Maignan sur sa relation avec Kylian Mbappé

Depuis quelques mois, les relations en équipe de France seraient légèrement plus tumultueuses qu’auparavant. En effet, selon plusieurs bruits de couloir, le statut de cadre de Kylian Mbappé est remis en cause malgré son capitanat mis en place depuis plus d’un an par Didier Deschamps. Selon certaines sources, Mike Maignan serait l’un des cadres de l’équipe de France qui aurait eu quelques tensions avec le Bondynois ces derniers mois.

Et alors que son AC Milan se déplace ce mardi sur la pelouse du Real Madrid de l’attaquant français de 25 ans, l’ancien portier du LOSC a démenti les tensions supposées qu’il aurait avec Kylian Mbappé en conférence de presse : «sincèrement, il n’y a aucun problème avec Kylian, il le sait, on discute souvent entre nous. C’est un joueur de qualité, même s’il traverse une période difficile en ce moment. Mais les grands joueurs répondent justement présent quand ils sont attendus.»