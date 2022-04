SDR-OM : le constat lucide de William Saliba

Grâce à sa courte mais précieuse victoire au stade Auguste-Delaune contre Reims (1-0) en Champagne ce dimanche, en clôture de la 34ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG, conserve six longueurs d'avance sur le Stade Rennais FC, troisième du championnat. William Saliba, qui s'est présenté en zone mixte à l'issue de la rencontre, a savouré ce nouveau succès acquis dans la difficulté tout en mettant ses partenaires en garde.

« Ce n'était pas notre meilleur match, mais qu'elle fait du bien cette victoire (rire). On a su débloquer la situation à la fin, on est très contents. On sait qu'il ne reste pas beaucoup de matchs. Nos concurrents poussent. Un nul aurait été un bon résultat au vu du match. Il reste 4 matchs, 4 finales, j'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin. C'est bien d'avoir 6 points mais ça peut aller très vite », a ainsi lancé le patron de la défense de l'OM, prêté par Arsenal.