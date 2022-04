Reims-OM : les notes du match

Un exploit individuel aura suffi. Ce dimanche, en clôture de la 34ème journée de Ligue 1, les Phocéens ont assuré le service minimum sur la pelouse de Reims (1-0) au terme d'une partie beaucoup trop calme et décevante. Les joueurs de Jorge Sampaoli, avec un Milik de retour dans le XI de départ et la titularisation de Mandanda ou encore Kolasinac, ont longtemps manqué d'inspiration pour revenir sur la Canebière avec 3 points supplémentaires dans leurs valises.

Auteur d'un début de match assez offensif et entreprenant, le Stade de Reims a rapidement reculé pour mettre en place un bloc bien compact en place. Ce qui a considérablement gêné les visiteurs, qui se sont contentés d'avoir une possession stérile avant la pause (74%), puisque seul Milik, d'une frappe lointaine, a légèrement fait frissonner Rajkovic (6e).

Gerson do Brazil

Pour tenter de remédier à cette prestation soporifique, Sampaoli a insufflé du sang neuf à la pause en lançant Payet et Gerson, au détriment d'Harit et de Kolasinac. Ce qui aura fini par faire flancher la 6ème meilleure défense du championnat de France, sous le soutien appuyé d'un stade presque acquis à la cause de Marseille en Champagne. Très en jambes et élément marseillais le plus dangereux sur le pré, le Brésilien a fini par être récompensé de ses efforts.

Arès avoir échoué de peu à deux reprises (80e, 82e), Gerson, servi par Payet dans la surface, s'est fendu d'un enchaînement passements de jambes-crochet-frappe du droit terminant sa course dans le petit filet opposé pour délivrer les siens (0-1, 83e). Le SDR, qui chute après 2 matchs sans défaite, pourra regretter le tir non cadré de Konan (74e) et la tête de Munetsi repoussée par Mandanda (75e) quelques minutes avant. L'OM fonce un peu plus vers la Ligue des champions et conserve son matelas d'avance sur Rennes, à quatre journées de la fin.

l'homme du match : Gerson (7) : Le Brésilien est entré à la mi-temps et il a permis à l'OM d'avoir plus de maîtrise avec le ballon. Alors qu'il était discret depuis une dizaine de minutes, il s'est illustré grâce à un merveilleux but après des dribbles dont il a le secret (83e). Son entrée a fait basculer le match de son équipe en plus d'offrir trois points précieux. Il a aussi montré qu'il était devenu indispensable pour son équipe.

OM

Mandanda (6) : préféré à Pau Lopez ce dimanche, Steve Mandanda a livré une prestation dans la continuité de ce qu'il propose depuis quelques semaines. Vigilant sur sa ligne, il a réalisé les arrêts qu'il fallait et il a rassuré sa défense qui en avait souvent besoin (36e, 57e, 74e, 75e). Il n'a pas hésité à monter haut sur le terrain pour aider à la construction du jeu comme le fait d'habitude son coéquipier espagnol même s'il a failli offrir une occasion aux rémois (36e).

Rongier (5) : dans ce rôle de milieu, latéral droit, piston droit, Valentin Rongier s'est un peu trop perdu et a fini par laisser des boulevards à Konan qui en a évidemment profité pour s'engouffrer dans les espaces régulièrement. Avec le ballon, il a aussi été minimaliste et n'avait pas vraiment apporté à son équipe. Mais il a eu le mérite de bien se reprendre en seconde période avec des récupérations hautes. Il est à l'origine du seul but marseillais.

Saliba (4,5) : en tant qu'axial droit de la défense à trois marseillaise, Saliba a logiquement été exposé plus que les autres. Et si sa vitesse lui a permis de rattraper quelques situations périlleuses, son positionnement lui a parfois joué des tours, car il s'est souvent retrouvé attiré au premier poteau. Mais il a limité la casse.

Luan Peres (5) : le défenseur brésilien avait connu un début de match loin d'être idéal en étant averti rapidement après avoir été pris de vitesse. De quoi se mettre en difficulté pour le reste de la rencontre. Mais après quelques duels mal négociés, il s'est bien repris par la suite avec des bonnes interventions bien aidé, il est vrai, par la baisse d'intensité de l'adversaire.

Kolasinac (3) : titulaire sur le couloir gauche de la défense marseillaise, l'ancien défenseur d'Arsenal a eu beaucoup de difficulté dans le placement défensif et dans son repli. Il a souvent laissé de nombreux espaces aux attaquants rémois notamment sur les centres où il a été très loin du marquage. Remplacé à la mi-temps par Gerson (7) . Le Brésilien a permis à l'OM d'avoir un peu plus de maîtrise avec le ballon. Et alors qu'il était discret depuis une dizaine de minutes, il s'est illustré grâce à un merveilleux but après des dribbles dont il a le secret. Une entrée qui a fait basculer le match de son équipe et qui a montré qu'il était devenu indispensable pour l'OM.

Guendouzi (3,5) : l'indispensable de Sampaoli cette saison n'a pas réalisé son meilleur match sous le maillot marseillais. Loin de là. Il a raté une multitude de passes et il a semblé assez peu frais physiquement. C'est d'ailleurs le joueur ayant perdu le plus de ballons côté OM (5). Et il a souvent envoyé des longs ballons dans la boîte quand il manquait de solution. Mais on peut justifier sa prestation par sa forme physique puisqu'il jouait son 50eme match de la saison, un record dans les 5 grands championnats cette saison.

Kamara (5) : toujours dans son rôle hybride de sentinelle/défenseur central, le jeune joueur de 22 ans a toujours été propre et a surtout couvert plusieurs fois les erreurs défensives de ses partenaires. Par son placement, il a fermé certains espaces et su couper des lignes de passes dangereuses.

Gueye (5): l'international sénégalais a été précieux défensivement avec des retours assez intéressants, mais il n'a pas pesé dans le jeu marseillais. Il a été très discret dans son jeu avec ballon et n'a jamais suivi les offensives de son équipe pour apporter le surnombre. Il s'est contenté de couvrir les espaces dans le couloir gauche et son influence a été limitée.

Ünder (4,5) : de retour après une légère blessure au genou, Cengiz Under n'a pas vraiment répondu présent ce dimanche soir. S'il a touché énormément de ballons sur son côté droit, il n'a jamais su faire de différences par le dribble ou la passe comme il sait si bien le faire d'ordinaire. On l'a senti moins frais physiquement également. Remplacé par Lirola à la 75eme.

Milik (3,5) : l'attaquant polonais s'est illustré rapidement dans cette rencontre avec une puissante frappe lointaine (8e). Et si ses premières déviations et remises avaient de quoi le mettre en confiance, il a doucement mais surement disparu par la suite. Il n'a quasiment rien eu à se mettre sous la dent dans cette rencontre et on l'a senti très frustré après avoir enchaîné des mauvais choix. Remplacé par Dieng à la 80eme.

Harit (4) : homme en forme depuis quelques semaines avec les Marseillais, Amine Harit n'a pas brillé dans ce match. Assez discret offensivement, il a tenté d'apporter des solutions mais n'a pas semblé très inspiré par la suite. Remplacé à la mi-temps par Dimitri Payet (5). Le milieu de 35 ans a eu le mérite de tenter, de créer et de provoquer. Mais il a toujours manqué de réussite dans sa dernière passe... sauf une fois. Et ça lui a suffi pour livrer une passe décisive à Gerson.

Reims