OM-Nice : le vestiaire marseillais est écœuré

L’Olympique de Marseille espérait mieux. Hier soir, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont reçu l’OGC Nice en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. L’objectif pour les Phocéens était de renouer avec le succès, puisqu’ils restaient sur une série de 4 rencontres sans victoire en Ligue 1 (3 défaites et 1 nul). Mais les troupes de Jean-Louis Gasset n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul face aux Aiglons (2-2). Un résultat rageant pour les Olympiens, qui n’avancent plus (41 points, 8e). En effet, ils ont pris 2 points sur 15 possible lors des 5 dernières journées de championnat.

Une expulsion jugée sévère

Hier soir, ils ont d’ailleurs vécu des hauts et des bas, à l’image de l’expulsion de Faris Moumbagna juste avant la pause (45e+2). L’attaquant a écopé d’un deuxième carton jaune, puis un rouge, à la suite d’un excès d’engagement. Une décision fortement contestée dans le camp phocéen. A la mi-temps, on a pu voir d’ailleurs Medhi Benatia (conseiller sportif à l’OM) discuter avec les arbitres lorsqu’ils ont regagné les vestiaires. Après la rencontre, Jean-Louis Gasset est revenu sur cette décision polémique. «Le rouge de Moumbagna ? C’est fait, c’est fait.»

Il a ajouté ensuite : «ça ne paraissait pas une agression, de loin. J’ai vu Medhi (Benatia) à la mi-temps qui m’a dit que ce n’était pas mérité.» Un avis partagé par le vestiaire de l’OM, comme l’a indiqué Ulisses Garcia en zone mixte. Ses propos sont relayés par Le Phocéen. «Nous en avons discuté dans le vestiaire et nous avons jugé que la décision de donner le deuxième carton jaune suivi du rouge à Faris (Moumbagna) était assez sévère.» Il est ensuite revenu sur le pénalty accordé aux Marseillais, après une faute de Mohamaed Ali Cho. Une décision contestée par les Aiglons.

Beaucoup de regrets sur l’action de PEA

«Personnellement, je pense qu’il y a penalty. Il retombe clairement sur la cheville, donc à mon avis, il y avait bien penalty», a-t-il expliqué. A 10 contre 11, l’OM avait donc pris l’avantage avant que l’OGCN revienne au score grâce à Melvin Bard. Mais à plusieurs reprises, Pierre-Emerick Aubameyang a eu la balle de match dans les pieds, à l’image de son action géniale à la fin du match. De quoi avoir des regrets. Face aux journalistes, Leonardo Balerdi n’a pas mâché ses mots. «Oui, c’était un peu dur le match. Mais aussi, c’est dégoûtant parce qu’on avait l’occasion, la dernière occasion, avec Ili (Ndiaye), avec Auba (Aubameyang). »

Il poursuit : «on n’a pas eu la chance dans cette situation. Mais après, il y a des choses positives. On a joué à 10 contre 11 et il y a toujours des choses positives.» Idem pour Ulisses Garcia. «J’ai vu Pape (Gueye) lancer un long ballon, je ne sais pas exactement où il visait. Ensuite, j’ai observé Aubameyang se retourner, réussir à passer le premier défenseur, puis le second. C’était vraiment un exploit. Ensuite, malheureusement, la chance n’a pas été de notre côté. Nous avons touché la barre transversale, ce qui est vraiment dommage car je suis convaincu que cela aurait été le but de la victoire.» Entre l’arbitrage et le manque de réussite, l’OM est très déçu après cette rencontre. Il faudra vite relever la tête car plusieurs défis de taille attendent les Phocéens.