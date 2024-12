HAC : un supporter de 6 ans interdit de stade

La décision a de quoi surprendre. Selon les dernières informations de L’Equipe, Le Havre a récemment pris une interdiction commerciale de stade à l’encontre d’un supporter âgé de…6 ans. La raison ? Des jets de projectiles (gobelets en carton vides et des boulettes de papier) en milieu de seconde période lors de la réception du Stade de Reims (0-3). Repéré par les bandes de vidéosurveillance, le mineur a finalement écopé d’une interdiction de stade jusqu’en début d’année prochaine, tout comme son accompagnateur.

Les parents ont quant à eux été reçus par le club et ont été notifiés par courrier de la décision, qu’ils n’ont pas contestée d’après le HAC. «C’est un peu désolant mais on est obligés d’agir sur ces sujets et face à des comportements exacerbés. Il faut sensibiliser les accompagnateurs et montrer que le stade doit rester un lieu de fête, et non un défouloir», justifie de son côté une source interne…