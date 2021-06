Le Sporting de Charleroi et Kappa prolongent leur partenariat

Quelques jours après avoir annoncé ses nouvelles collaborations avec le Red Star FC et le Venezia FC, Kappa annonce aujourd'hui la prolongation de son contrat avec le club de Charleroi.

La suite après cette publicité

L'équipementier turinois se montre très actif depuis la fin de saison en Europe puisqu'après la France et l'Italie, c'est la Belgique qui est ciblée grâce à l'extension de son contrat avec le club présidé par Fabien Debecq. Les deux entités, qui collaborent déjà depuis la saison 2018-2019, prolongent pour trois saisons supplémentaires. Ce nouveau contrat montre une nouvelle fois que Kappa a une stratégie de marque bien établie, visant des clubs européens ayant une grande histoire et étant fortement soutenus sur le plan local.

« Nous sommes très heureux de pouvoir continuer notre collaboration avec le Sporting Charleroi après un partenariat entamé en 2018. Ceci va dans le sens de notre stratégie de marque d’être présent sur tous les territoires européens en football, et notamment en Belgique où nous équiperons 3 équipes en Jupiler Pro League pour la saison 2021-2022. Nous sommes fiers de pouvoir faire profiter de nos produits à toutes les entités du club ainsi qu’aux supporters carolos pour les trois prochaines saisons », a déclaré Rémi Garnier, Directeur commercial et marketing de Kappa Europe.

Le partenariat entre les Zèbres et Kappa s'est intensifié au fil des saisons, englobant tour à tour l’équipe première, l’ensemble de la Zebra Belfius Academy et, plus récemment, l’ensemble de la section féminine carolo. La marque italienne compte bien poursuivre ce qu'elle a entamé et intensifier sa présence au sein du Sporting de Charleroi en habillant tous les zèbres avec goût. Le communiqué de presse du club nous apprend d'ailleurs que les supporters pourront bientôt découvrir la vareuse de la saison 2021-2022, en attendant la sortie des nouveaux maillots.