Kappa devient partenaire du Venezia FC !

Quelques jours après avoir annoncé sa nouvelle collaboration avec le Red Star FC en France, Kappa s'envole cette fois-ci en Italie et annonce son partenariat avec le Venezia FC.

L'équipementier italien a décidément une attache particulière pour les clubs iconiques et le romantisme puisqu'après le club de Saint-Ouen, c'est avec l'élégante équipe de la lagune vénitienne que Kappa unit ses forces en vue de la saison 2021-2022. Fraîchement de retour en Serie A après 19 ans d'attente, le Venezia FC souhaite marquer un tournant dans le développement de sa marque à l'international et dit donc au revoir à Nike qui fournissait les jeux de maillots du club depuis la saison 2016-2017.

Fondé en 1907, le club de Venise a une histoire forte qui commence déjà par la particularité de la ville, si appréciée par les touristes venus du monde entier. Le retour du club parmi l'élite italienne a d'ailleurs été marqué par une célébration majestueuse où les supporters ont mis en avant les couleurs du club sur le Grand Canal. En jouant dans une ville si particulière, le Venezia FC ne peut pas se permettre d'avoir des maillots qui passent inaperçus.

Aujourd'hui présidé par Duncan Niederauer, le club a développé sa réputation à travers une vision esthétique forte autour de ses célèbres couleurs arancio-nero-verde (orange, noir et vert), qui font dorénavant parti des couleurs les plus distinctives du football italien. Kappa devrait s'appuyer sur les couleurs historiques du club et aura la lourde tâche de faire aussi bien que la marque à la virgule qui avait dévoilé un maillot très populaire lors de la dernière campagne.

Au vu de l'historique de Kappa, le club qui a vu Álvaro Recoba effectuer un passage éclair en 1999 ne devrait pas s'en faire. La marque italienne est extrêmement créative au niveau de la conception des maillots, en témoigne sa collaboration avec Marcelo Burlon pour Naples. Ayant justement perdu le club napolitain qui était sa plus belle vitrine, Kappa va fortement miser sur le Venezia FC pour faire pour faire du football-lifestyle un réel style de vie grâce à des maillots pensés comme des véritables collections de streetwear pour un look toujours plus urbain.

Dès leur première saison de partenariat, les deux entités italiennes dévoileront une collection de quatre maillots avec des designs imaginés par l’agence créative New-Yorkaise Fly Nowhere, en collaboration avec Kappa. Une chose est sûre, cette collaboration a beaucoup de potentiel et pourrait même devenir une référence de la culture football dans les années à venir.