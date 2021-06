Le Red Star FC passe chez Kappa

Après dix belles années de collaboration, le Red Star FC et adidas se séparent. Le club de Seine Saint-Denis vient d'annoncer un nouveau partenariat avec l'équipementier italien Kappa pour les trois prochaines saisons.

« Nous sommes très heureux et fiers de collaborer avec Kappa. C'est une institution à la fois historique et challenger, cela nous va bien. Kappa s’est construit sur le football authentique. Une philosophie dans laquelle on se retrouve. S’il y a bien un territoire où le football est authentique, c’est le 93. Nous cherchions un partenaire qui comprenne et embrasse le projet club dans son ensemble, dans une période clé de notre feuille de route avec le développement de nos infrastructures et l’ambition de retrouver la Ligue 2. Ce partenariat doit nous permettre de continuer notre structuration. Je tiens par ailleurs à remercier adidas qui nous a accompagné durant dix belles années. Nous ouvrons un nouveau chapitre », a indiqué Patrice HADDAD, le Président du Red Star.

Pensionnaire de National, le club mythique du 93 entre dans une période charnière de son histoire avec en point d'orgue 2024, qui verra de nouvelles infrastructures sortir de terre comme le nouveau stade Bauer (qui va être complètement rénové) et un nouveau centre d’entraînement à Marville. Le club ne cache pas ses ambitions de retrouver rapidement la Ligue 2 et pourquoi pas la Ligue 1 d'ici trois ans. Ce partenariat avec Kappa vient donc appuyer ce désir de renouveau et cette ambition nouvelle.

Rémi GARNIER, Directeur Commercial & Marketing Kappa France: « c’est un immense plaisir de pouvoir s’engager et devenir partenaire du Red Star FC. C’est un club iconique, je dirais même romantique, du football qui est sans cesse en quête d’innovations et projets qui vont bien au-delà de l’aspect purement sportif. C’est dans notre stratégie de s’associer avec des clubs singuliers, chargés d’histoire et tournés vers le futur. Nous souhaitons les accompagner sur tous les volets, terrains et hors terrains, avec des concepts autour du sport, de la mode et de la culture, en leur offrant le meilleur de notre marque au niveau des produits et en poussant notre engagement auprès de la communauté du Red Star… les fans, les joueurs, les partenaires, mais aussi les habitants de Saint-Ouen et plus largement de la Seine-Saint-Denis. Ce partenariat renforce notre position d’acteur majeur du football en France et nous avons hâte de lancer nos collections et les nouveaux concepts imaginés par nos deux entités. »

Une collaboration qui va au-delà du terrain

Depuis l'arrivée de David Bellion, en tant que directeur artistique du club, le Red Star FC cultive son image qui dépasse largement le cadre des stades de football. Le club de Saint-Ouen a été l'un des rares clubs équipés par adidas à concevoir lui-même le design de ses deux maillots la saison passée et il a aussi lancé le Red Star Lab, un laboratoire culturel et artistique du club qui œuvre pour l’égalité des chances en offrant aux jeunes licenciés une formation culturelle en parallèle de leur formation sportive au sein du Red Star mais également le label Red Star Music, destiné au repérage et au développement des jeunes talents musicaux issus du club et du 93.

En lien avec sa nouvelle stratégie de marque, Kappa soutient pleinement le club dans ses activités culturelles et promet déjà que des collections et des collaborations uniques verront le jour. Kappa habillera donc l’ensemble des équipes du club, de l’équipe première aux jeunes (académie et école de foot), ainsi que les équipes féminines dès la rentrée et jusqu'en 2024. Avant peut-être de prolonger l'aventure si les planètes, ou plutôt les étoiles, s'alignent.