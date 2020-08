Le Red Star Football Club dévoile ses nouveaux maillots pour 2020/2021

Toujours engagé en National, le Red Star FC vient de dévoiler ses nouvelles tenues pour la saison 2020/2021. Pour cette nouvelle saison, son fidèle partenaire et équipementier Adidas lui a concocté des pièces avec un imprimé unique et une symbolique forte qui retrace l'histoire du club mythique de Seine Saint-Denis.

Pour la conception des maillots, le club et l'équipementier allemand ont fait appel à l’artiste Acid FC qui a conçu un motif « Toile de Jouy », faisant référence aux antiquités que l’on trouve au marché aux Puces, collé au stade Bauer. La toile revisitée est constituée de symboles et d’éléments constitutifs de l’ADN et de l’identité du club.

« Notre Histoire. Notre Maillot. », c’est le concept des tenues de la saison à venir qui retracent sous la forme de saynètes l’histoire du club, vieille de plus de cent ans, de sa création par Jules Rimet aux équipes féminines actuelles. C'est pour permettre aux jeunes générations de se reconnecter à l’Histoire du Red Star que le club a décidé d'intégrer un imprimé avec des figures historiques sur son maillot domicile vert, comme à l'accoutumée, et son maillot extérieur blanc/rose.

Pour accompagner le lancement du maillot, une campagne digitale est déployée autour de photos d’archives de la ville de Saint-Ouen dans lesquelles des affiches du maillot ont été incrustées visant à véhiculer le lien du territoire et de l’histoire. « Nous puisons notre force et notre combativité dans notre Histoire, notre ADN, notre territoire. Au-delà de son esthétisme, ce maillot répond à notre stratégie de développement sur notre territoire, ainsi qu’à nos actions éducatives et sociales, soutenues par le Red Star Lab. Ce que nous allons faire à la rentrée au niveau de l’éducation (mise en place de concours éducatifs dans le 93, ndlr) est quelque chose d’unique » a déclaré Patrice Haddad, Président du Red Star.

Les nouveaux maillots du Red Star FC sont déjà disponibles dans la boutique officielle du club.