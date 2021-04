Kappa et Marcelo Burlon s'associent pour créer le nouveau maillot de Naples !

Le football et la mode sont deux univers étroitement liés comme David Bellion nous l'indiquait et le moins que l'on puisse dire, c'est que Naples et Kappa lui donnent raison en collaborant avec le célèbre créateur de mode Marcelo Burlon sur le design d'un maillot inédit.

Actuellement cinquième de Serie A, Naples reçoit le leader Interiste ce dimanche 18 avril et portera pour l'occasion son tout nouveau maillot imaginé par le designer argentin Marcelo Burlon, directeur créatif du label « County of Milan ». Habitués aux maillots originaux avec le président Aurelio De Laurentiis qui est très ouvert à ce sujet, les supporters napolitains auront une nouvelle fois droit à une tunique qui sort de l'ordinaire. Sur le maillot noir des joueurs de champ comme sur le maillot jaune des gardiens, on retrouve des ailes d'oiseau qui sont la marque de fabrique du designer argentin. La signature artistique de Marcelo Burlon apparaît en vert sur le maillot noir et en bleu sur le maillot jaune. On retrouve ces ailes à l'avant comme à l'arrière du maillot ainsi que sur les épaules.

« Une ligne festive pour transmettre la culture, la tradition et toute l’internationalité de Naples et de son équipe de football à travers la vision et le flair créatif de Marcelo Burlon. Catalyseur et connecteur à la force explosive, Burlon apporte son énergie multiculturelle et réinterprète son message visuel le plus emblématique pour ce partenariat exceptionnel, un dévouement d’amour à Naples: la ville, l'équipe et ses supporters passionnés », indique le club napolitain dans son communiqué de presse. Une chose est sûre, ces nouveaux maillots sont de véritables pièces de mode qui ne vont pas passer inaperçues et qui vont faire parler...

Ces maillots sont déjà disponibles sur le store de Kappa avec toute une collection lifestyle et un ballon !