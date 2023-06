Mercato PSG : Georginio Wijnaldum fixe ses conditions

La suite après cette publicité

Été 2021. Georginio Wijnaldum est au top. Il vient d’achever sa cinquième saison en tant que titulaire du Liverpool FC. Après un Euro de haute volée avec les Pays-Bas (3 buts en 4 matches), la star néerlandaise signe au PSG alors que le FC Barcelone avait tout fait pour le convaincre. Tous les observateurs sont unanimes, le PSG a fait une affaire incroyable d’autant que le joueur était en fin de contrat. Deux ans plus tard, le bilan est catastrophique pour un joueur en nette perte de vitesse à qui il reste un an de contrat à Paris.

Bien évidemment, ni le joueur ni le PSG ne veulent que l’aventure commune se poursuive. Après une saison peu convaincante du côté de la Roma, l’international Oranje peut compter sur la sélection nationale pour retrouver du temps de jeu et des couleurs comme l’atteste son but marqué dimanche face à l’Italie pour le match pour la troisième place en Ligue des Nations. Pas suffisant pour autant pour permettre au joueur de retrouver la cote sur le marché des transferts. Car c’est clairement là que le bât blesse.

Interrogé après le match perdu face à l’Italie, Wijnaldum s’est prononcé sur un éventuel retour Eredivisie, qu’il a quitté en 2015 pour rejoindre Newcastle. «J’ai lu toutes sortes de choses sur le PSV et Feyenoord ces derniers jours. Je garderai toutes les options ouvertes cet été. Mais un retour aux Pays-Bas n’est pas ma première option maintenant». Mais quelle est-elle ?

Wijnaldum réclame une fortune pour rejoindre l’Arabie saoudite

Selon nos informations, d’autres clubs se sont manifestés récemment auprès de l’entourage du joueur. Mais ces derniers sont d’un calibre égal à ceux du PSV et du Feyenoord et ne conviennent clairement pas aux exigences du milieu parisien qui se voit toujours comme un top joueur qui mérite d’évoluer dans un grand club européen. Une autre possibilité, qui est clairement dans l’air du temps depuis quelques semaines, a émergé du côté de l’Arabie saoudite.

Là encore, malgré leur toute-puissance financière, les formations saoudiennes sont pour le moment incapables d’accéder aux demandes financières du milieu de terrain du PSG qui culmine rappelons-le à 10 M€ de salaire annuel et qui réclame bien plus pour rejoindre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League. L’ancienne star de Liverpool assure laisser faire son agent afin de lui trouver la meilleure opportunité. Il en a déjà une, à savoir terminer son très lucratif contrat au PSG. Pas sûr que cette solution convienne à Luis Campos qui dispose d’un loft déjà bien rempli.