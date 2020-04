Ligue 1 et Ligue 2 : deux hypothèses pour la suite

« Je veux préciser que les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants, font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et qui doivent être organisées longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. » C'est ainsi qu'a mis fin au suspens Édouard Philippe, le Premier ministre français, quant à la reprise du football professionnel dans l'Hexagone cette saison.

Maintenant, le plus dur commence pour les clubs et pour la Ligue de football professionnel (LFP). Outre les problématiques financières des formations hexagonales, l'instance va devoir travailler sur les différents scénarios afin d'établir un classement final des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, décider des montées et des descentes, du titre de champion, mais aussi des équipes qualifiées pour les prochaines compétitions européennes (Ligue Europa et Ligue des Champions). Trois scenarii tiennent la corde : arrêt après la 27e journée, arrêt à la 28e, alors que Strasbourg-PSG n'a pas été joué, ou alors un coefficient de points à la 28e journée.

Reprise en août ou en septembre ?

Et cela change tout pour l'Olympique Lyonnais notamment, car dans la première hypothèse, l'OL est qualifié pour la C3, dans les deux autres, non. Mais ce n'est pas le seul sujet sur lequel la LFP va devoir plancher. Il va s'agir aussi de définir les contours de la prochaine édition des championnats professionnels. Dans un premier temps, l'instance pensait pouvoir débuter début août puis fin août. La déclaration du chef du gouvernement change-t-elle totalement la donne ou une possibilité existe de reprendre au cours du mois d'août ? Si oui, dans quelles conditions cela sera-t-il possible ?

Selon les informations de La Provence en ce mercredi matin, deux options sont sur la table. La première consiste à commencer le prochain championnat en août. Mais pour cela, il faudra batailler ferme avec le ministère des Sports. Si cette option était retenue et validée par le bureau de la LFP et les instances du gouvernement, le foot reprendrait, mais à huis clos. La seconde option est plus problématique pour les finances des clubs. Elle consisterait à reprendre le football en septembre, avec des supporters. Tout cela resterait bien entendu possible si le gouvernement français donnait son aval...