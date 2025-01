Le démenti cinglant de Roberto Carlos

Roberto Carlos traverse une période difficile. L’ancien latéral gauche du Brésil et du Real Madrid se trouve en plein divorce et les médias brésiliens ont assuré que, face aux difficultés financières qu’il rencontre, l’ancien défenseur vivait actuellement au centre d’entraînement de la Casa Blanca. Une information qu’a tenu à démentir le principal intéressé.

La suite après cette publicité

« Ces derniers jours, j’ai pris connaissance de fausses histoires qui circulent sur moi et ma famille. Si j’attache de l’importance au respect de la vie privée, je me sens obligé d’aborder ces rumeurs infondées sur mon lieu de résidence. Ces histoires fabriquées sont totalement fausses et semblent avoir été créées pour faire du clic. Je suis dans une résidence privée, avec le soutien de membres de ma famille. Mes avocats sont en train d’analyser ces allégations et prendront les mesures nécessaires. Je demande qu’on respecte ma vie privée et je remercie ceux qui continuent de me soutenir durant ce moment », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.