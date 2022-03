Appel d'offres à venir pour les droits TV de la Coupe de France

La plus ancienne compétition de football en France verra la finale de son édition 2022 entre Nantes et Nice se dérouler au Stade de France et être diffusée en simultané sur France Télévision et sur Eurosport. Actuellement, ces deux diffuseurs, qui payent 22M€ les droits de la compétition, se partagent les matchs, de telle sorte à ce qu'il y ait au moins une rencontre par journée diffusée sur France Télévision.

Cependant, le 22 mars prochain, un appel d'offre va être organisé autour des droits TV de la Coupe de France. A la différence des années précédentes, deux lots seront mis aux enchères, à savoir la Coupe de France masculine et la Coupe de France féminine, dont les droits étaient jusqu'à présents vendus avec ceux des hommes, indique L'Equipe.