Andrés Iniesta cherche un dernier challenge

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Emirates Club de Dubai, la légende du football espagnol est face à un choix de taille : prendre sa retraite ou trouver un dernier challenge pour une last dance. Comme l’indique Relevo, le joueur s’entraîne actuellement en solitaire, et a déjà reçu quelques propositions.

Il n’a cependant rien décidé encore, et sa préférence irait plutôt à un club des EAU, puisqu’il y est installé avec sa famille, et qu’il gère aussi plusieurs affaires. Avis aux intéressés donc, Andrés Iniesta est disponible, lui qui a disputé 20 matchs pour 5 buts et une passe décisive en championnat la saison dernière.