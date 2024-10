Nice - PSG : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain se déplace à l’Allianz Riviera pour affronter en Nice en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Dépossédé de la tête du championnat par Monaco, le club de la capitale doit l’emporter pour reprendre sa place de leader. Les Parisiens sont attendus après la défaite face à Arsenal (2-0) il y a quelques jours en Ligue des Champions. En face, les Niçois sont dans le doute, 11e du championnat et une raclée reçue jeudi à Rome face à la Lazio (4-1) en Ligue Europa. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Luis Enrique reste fidèle à son 4-3-3. Donnarumma dans le but, Hakimi et Mendes sur les côtés de la défense, Marquinhos avec Pacho dans l’axe. Au milieu, Joao Neves et Zaïre-Emery sont accompagnés par Fabian. Enfin en attaque, Kolo Muani est avant centre, Dembélé et Barcola sur les ailes. Chez les Aiglons, Franck Haise maintient son 3-4-2-1. Du classique en défense, au milieu de terrain Ndombélé fait son retour en tant que titulaire et sera associé à Boudaoui. Enfin en attaque, Cho est de retour et accompagne Guessand et Boga.

Les compositions

Nice : Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante © - Clauss, Bouadoui, Ndombélé, Abdi - Cho, Guessand, Boga

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos ©, Pacho, N.Mendes - Fabian, Joao Neves, Zaïre-Emery - Dembélé, Kolo Muani, Barcola

