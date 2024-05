À 37 ans et après une pige d’un an du côté de la Super Lig du côté de l’Adana Demirspor (28 matches - 4 buts et 2 passes décisives), Luís Carlos Almeida da Cunha, dit Nani, est libre comme l’air. L’ancienne star de Manchester United a rompu son contrat par consentement mutuel avec effet immédiat à deux journées de la fin du championnat.

L’ancien international portugais aux 112 sélections (24 buts), qui a pas mal bourlingué depuis son départ de MU en 2015 (Sporting CP, Fenerbahce, Valence, Lazio, Orlando City, Venise, Melbourne Victory) va maintenant réfléchir à son avenir, à savoir prendre sa retraite ou poursuivre encore au plus haut niveau une ou deux saisons de plus.