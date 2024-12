Le Real Madrid agacé de jouer ses matchs à 21h

Un problème d’horaires ? Selon AS, la programmation des matchs en soirée commence à agacer les joueurs du Real Madrid, qui jouent presque systématiquement à partir de 21 heures. Depuis le début de la saison, seuls deux matchs ont débuté plus tôt : contre Leganés (18h30) et Pachuca en Coupe intercontinentale (20h00).

La célébrité du club et les exigences des diffuseurs TV expliquent cette situation, mais elle pèse sur les joueurs. Une source anonyme a ainsi confié au journal espagnol : « Nous en avons assez de rentrer chez nous à 3h du matin après chaque match à l’extérieur (…) et le lendemain c’est l’entraînement. S’il est déjà difficile de se reposer avec autant de matchs, imaginez avec de tels horaires. Nous sommes arrivés à un point où nous avons normalisé la situation, mais ce n’est pas normal ».