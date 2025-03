Droits TV : la ministre des Sports dévoile ses mesures fortes pour mettre fin au piratage !

Comme cela était prévu de longue date, la Fédération française de football (FFF) organisait ce lundi après-midi une grande réunion avec tous les acteurs du football professionnel français. En présence de Philippe Diallo, Vincent Labrune, Marie Barsacq, la ministre des Sports, des représentants de la DNCG et du fonds CVC et des dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, les sujets sensibles du football français ont été abordés et, parmi eux, le sujet de la lutte contre le piratage.

Face aux problèmes liés au piratage, notamment cette saison, Marie Barsacq, la ministre des Sports, a annoncé un grand plan de lutte : « le piratage aujourd’hui c’est comme le dopage à l’époque. On a toujours un train de retard face à ceux qui commettent ces délits. Aujourd’hui sur le piratage, il y a vraiment une volonté d’agir très vite et rapidement parce que la situation est effectivement critique. Les solutions sont assez simples. D’abord, il faut qualifier de délit le piratage », a-t-elle expliqué lors de son entretien chez RMC.

La ministre des Sports annonce trois grandes mesures phares

« Il faut pouvoir sanctionner, non ceux qui en bénéficient et l’utilisateur final, mais bien celui qui organise la mécanique, le fournisseur. Un peu comme on fait vis-à-vis des contrefaçons. Le délit de piratage, c’est hyper important, pour ceux qui agissent et qui piratent », a-t-elle ajouté. « Deuxièmement, il faut aussi outiller d’autres acteurs que l’ARCOM (…) on va pouvoir autoriser des acteurs à aller lutter contre le piratage. Et c’est important parce que dans le modèle économique des droits TV et des diffuseurs, eux sont évidemment prêts à payer cette lutte contre le piratage parce que c’est leur gagne-pain ».

Enfin, dans la dernière partie de son plan, la ministre des Sports entend donner rapidement la liste des personnes en infraction pour que les autorités compétentes puissent sanctionner, en accélérant les procédures. « Ces trois actions sont assez simples et c’est le sens de la proposition de loi qui a été rédigée par les sénateurs Lafon et Savin et sur laquelle nous allons avancer le plus rapidementpossible »», a conclu Marie Barsacq, qui fait de ce sujet une priorité et veut mettre rapidement ses actions en place.