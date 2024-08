Amical : un PSG décevant tenu en échec par Sturm Graz

Un match de reprise sans éclat pour le Paris Saint-Germain. Pas convaincants dans le jeu, les Parisiens, privés de beaucoup de leurs joueurs, ont fait match nul (2-2) face au Sturm Graz à Klagenfurt, ce mercredi. Si les trois nouvelles recrues Matvey Safonov, Joao Neves et Gabriel Moscardo ont pu faire leurs débuts, le PSG a également perdu Lucas Beraldo, blessé à la cheville et sorti en boitant à la demi-heure de jeu. Face au club autrichien, Luis Enrique avait décidé d’aligner un milieu à trois ultra offensif avec Kang-In Lee, Marco Asensio et Carlos Soler, qui a même hérité du brassard de capitaine. Aux avants-postes, l’ancien Barcelonais a fait le choix de faire confiance à Gonçalo Ramos en décalant Randal Kolo Muani, côté droit et en titularisant le jeune Ibrahim Mbaye (16 ans) sur l’aile gauche.

Les Parisiens avaient pourtant réalisé un début de match canon avec une ouverture du score d’entrée de jeu sur un centre-tir au premier poteau de Mbaye (1-0, 9e). Avant de doubler la mise, trois minutes plus tard, par l’intermédiaire de Carlos Soler (2-0, 12e), servi seul au milieu de la surface après un gros travail de Randal Kolo Muani sur son côté droit. La réaction autrichienne ne s’est cependant pas faite attendre. Après une perte de balle grossière du jeune Naoufel El Hannach, Amady Camara, seul face à Matvey Safonov, ajuste le gardien russe du pied gauche pour réduire la marque (2-1, 15e). Après le but autrichien, les Parisiens ont totalement perdu le contrôle de la rencontre. Juste avant la pause, les hommes de Christian Ilzer sont même parvenus à revenir au score par l’intermédiaire d’Oter Kiteishvili (2-2, 43e). Seul aux 20 mètres, le Géorgien a décoché une frappe lourde à ras de terre qui est venue mourir au fond des filets du portier parisien, pas exempt de tout reproche sur le but.

La première sortie compliquée des recrues du PSG

Premières apparitions pour les nouvelles recrues

Au retour des vestiaires, Sturm Graz, qui disputera la Ligue Europa cette saison, a réalisé un turnover presque total de son onze, contrairement à Luis Enrique qui n’a rien changé à la pause. En manque de maîtrise technique mais également de rythme face à des Autrichiens, qui disputaient déjà leur dixième match de préparation, les coéquipiers de Milan Skriniar n’ont quasiment plus rien fait au retour des vestiaires. La plus grosse situation de cette seconde période, c’est sûrement l’entrée d’un supporter sur la pelouse qui a entraîné la chute d’un stadier sous le regard hilare de Stefan Ebner, l’arbitre de la rencontre. Le retour aux affaires de Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery (entrés à la 72e) n’aura rien changé. Volontaires mais trop brouillons, les internationaux français n’ont pas réussi à faire basculer la rencontre.

Ce match nul, loin d’être dramatique à la vue les forces en présence côté parisien, laisse quand même perplexe. À neuf jours du début du championnat, les hommes de Luis Enrique auraient sûrement voulu démarrer leur ère post-Kylian Mbappé par un succès en terre autrichienne. Le vrai point noir de cette soirée pour les Rouge et Bleu reste cependant la blessure de Lucas Beraldo, à un poste où le Paris Saint-Germain ne compte pas pléthore de solutions crédibles, mais qui sera compensée par l’arrivée programmée de Willian Pacho, en provenance de Francfort. Le prochain match amical du PSG se tiendra ce samedi 10 face au RB Leipzig en Allemagne.