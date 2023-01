Toutes les dernières infos en direct sur la chaîne Twitch de Foot Mercato !

J-1 avant la fermeture du mercato hivernal. Les derniers transferts se jouent maintenant, et Foot Mercato est là pour vous donner les toutes dernières informations en direct, via son stream sur Twitch. OM, OL, PSG, et tous les autres clubs majeurs du mercato vont être évoqués pendant plus d’une heure.

Notre journaliste Anas Bakhkhar sera face à vous pour répondre à vos questions, avec le rédacteur en chef de Foot Mercato Sébastien Denis pour donner les dernières infos sur tous les dossiers chauds ! Ne ratez pas le Stream FM qui débutera aux alentours de 17 heures. Venez nombreux pour poser vos questions. Rendez-vous ici, sur la chaîne Twitch de Foot Mercato !

