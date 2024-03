OM : quand deux youtubeurs piègent les supporters du PSG

C’est une histoire qui risque d’alimenter un peu plus la rivalité entre l’OM et le PSG. Ce mercredi au Parc des Princes, le PSG affrontait l’OGC Nice en Coupe de France (3-1). Si sur le terrain tout s’est passé comme prévu pour les Parisiens, cela a été différent en tribunes avec l’apparition d’un tifo assez étrange. En début de rencontre, tout en haut de la tribune Boulogne, certains supporters ont brandi des affiches blanches et bleues qui ressemblaient étrangement aux couleurs de l’OM. Très vite, sur les réseaux sociaux, certains supporters marseillais ont évoqué la piste d’un troll pour piéger les supporters parisiens…

Et c’est bien le cas. En effet, deux youtubeurs ont créé de fausses consignes pour demander aux Parisiens de lever ces affiches. Et les supporters se sont exécutés sans même se poser de questions. De quoi créer un tifo à l’effigie de l’OM au Parc des Princes et de provoquer les rires de la communauté marseillaise devant cette nouvelle blague. Mais pas sûr que cela plaise aux supporters parisiens en tribunes…