La CAN au Maroc finalement en janvier 2026 ?

Initialement prévue en juin-juillet 2025, la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc est de plus en plus proche d’être décalée de six mois. La raison ? Avec la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, le créneau à l’été 2025 était déjà réservé. L’idée de disputer la compétition de mi-juillet à mi-août avait été évoquée. Mais cela n’est visiblement pas raisonnable pour la santé des joueurs comme l’a confié le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba,

« Nous pourrions jouer la CAN après la Coupe du monde des clubs, mais est-ce que ce serait dans l’intérêt des joueurs, qui ont joué toute la saison, d’aller en Amérique pour revenir participer immédiatement à la CAN ensuite ? », a expliqué Veron Mosengo-Omba au micro de la BBC. Pour rappel, quatre équipes africaines font partie des participantes de la Coupe du monde des clubs (Al-Ahly, le Wydad Casablanca, l’Espérance Tunis et les Mamelodi Sundowns). En y ajoutant les joueurs africains jouant en Europe et en Asie, cela représenterait trop de joueurs pour ensuite jouer une autre compétition internationale.