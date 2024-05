Napoli : le PSG aurait fait une offre de 100 M€ pour Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) a clairement été identifié comme l’une des cibles prioritaires du Paris Saint-Germain pour l’après-Mbappé. L’ailier supersonique du Napoli, qui remplacerait le Français poste pour poste, a séduit toute l’Europe depuis la saison 2022/2023, date à laquelle il a quitté le Dynamo Batumi pour rallier la Serie A. Avec les Partenopei, « Kvara » c’est 25 buts et 26 passes décisives en 87 rencontres, toutes compétitions confondues et surtout un Scudetto remporté l’an dernier.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2027, Kvaratskhelia reste néanmoins un intouchable aux yeux du président De Laurentiis. Dernièrement, nous vous dévoilions les plans du Napoli pour sa pépite géorgienne, à savoir un nouveau contrat assorti d’un salaire annuel compris entre 5 et 6 M€ par saison et la mise en place d’une clause libératoire de l’ordre de 150 M€. Un plan que le club transalpin souhaitait mettre en place avant l’Euro.

À lire

Le Barça en passe de doubler le PSG pour une pépite sud-américaine

Naples fait tout pour résister au PSG

Un objectif confirmé ce matin dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Cependant, le quotidien au papier rose a lâché une petite bombe en affirmant que le Paris Saint-Germain a fait une offre de 100 M€ pour la star napolitaine. Un montant incroyable et difficile à refuser quand on sait que le Napoli n’a déboursé que 10 M€ pour s’offrir Kvaratskhelia en 2022. Aurelio De Laurentiis tente néanmoins de résister, mais s’il veut garder son poulain, c’est un contrat de star mondiale qu’il devra lui offrir.

La suite après cette publicité

ADL mettra-t-il un gros coup de canif à ses finances pour retenir le Géorgien ? À Naples, on préfère garder espoir, notamment après les dernières déclarations de l’agent du joueur. «Il n’y a pas d’urgence pour prendre la décision de prolonger, car Naples est la deuxième maison de Kvhicha. Nous apprécions vraiment l’attention et le respect que le président du club a pour nous. S’il y a une offre qui nous satisfait, le club et l’ensemble des parties, sans qu’Aurelio de Laurentiis ne s’y oppose, alors nous en parlerons.» Reste à savoir si les millions du PSG changeront la donne. Ou pas.