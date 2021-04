FC Barcelone - Real Valladolid : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La 29e journée de Liga se termine ce lundi avec un duel entre le FC Barcelone et le Real Valladolid. A domicile, les Blaugranas s'organisent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les buts derrière Sergino Dest, Oscar Mingueza, Clément Lenglet et Jordi Alba. Frenkie de Jong, Pedri et Sergio Busquets forment le milieu de terrain. Lionel Messi est accompagné par Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé en attaque.

De son côté, Valladolid opte pour un 4-4-2 avec Jordi Masip comme dernier rempart. Saidy Janko, Bruno González, Javi Sanchez et Lucas Olaza forment la défense. Oscar Plano, Roque Mesa, Ruben Alcaraz et Nacho Martinez se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Sergi Guardiola est associé à Kenan Kodro en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Alba - Pedri, Busquets, De Jong - Dembélé, Messi, Griezmann

Real Valladolid : Masip - Janko, Bruno, Sanchez, Olaza - Plano, Mesa, Alcaraz, Nacho - Guardiola, Kodro