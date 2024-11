Dimitri Payet redoute la fin de sa carrière

À 37 ans, Dimitri Payet est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Sous contrat avec le Vasco da Gama jusqu’en juin prochain, le Réunionnais ne sait toujours pas s’il continuera à jouer avec la formation carioca ou ailleurs. Mais le jour où sonnera l’heure de sa retraite sportive, le Réunionnais sait que ce sera un moment très difficile à vivre.

« Honnêtement, ce qui me fait le plus peur, c’est de voir la fin arriver. Je ne me dis pas aujourd’hui que la fin est proche, mais je sais qu’à un moment donné, mon corps va me dire « ça suffit ». J’aime tellement le ballon que la fin va être difficile pour moi. Le jour où je devrais arrêter d’aller à l’entraînement, de jouer, de donner du plaisir aux gens, bien évidemment que ça va être difficile. Je vais profiter de ma famille, mais ça va être difficile », a-t-il confié sur la chaîne L’Équipe.