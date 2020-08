Le PSG attendra la fin de la LdC pour réactiver la piste Matheus Cunha

Le PSG est toujours sur la piste menant à Matheus Cunha (21 ans). L'attaquant du Hertha Berlin a même été contacté par Leonardo, qui a pris la température auprès du club allemand. D'après les infos de Sky de la fin du mois de juillet, les Berlinois ont recalé le directeur sportif parisien lorsque celui-ci leur a proposé une première offre aux alentours des 30-35 M€.

Depuis il n'y a plus eu de nouvelles dans ce dossier et pour cause. D'après le média brésilien UOL Esporte, le PSG préfère attendre la fin de la Ligue des Champions avant de réactiver ce dossier. C'est ce qu'a expliqué Leonardo à l'entourage du joueur, qui a débarqué il y a seulement six mois dans la capitale allemande.