OM : Alvaro Gonzalez lâche encore ses vérités sur l'incident avec Neymar

La suite après cette publicité

En septembre dernier, le duel entre le PSG et l'OM avait fait énormément parler. Plus que la victoire marseillaise au Parc sur le score de 1-0, c'est les nombreux incidents qui ont éclaté pendant le match qui ont retenu l'attention des médias et des fans. Et surtout, un gros moment de tension entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Le Brésilien a accusé l'Espagnol d'avoir tenu des propos racistes à son encontre, ce qui a ensuite entraîné un énorme feuilleton, avec des rebondissements de tous les côtés.

Un moment sur lequel le joueur phocéen est revenu. « Pour moi, personnellement, cela a été très difficile. Des choses sont arrivées qui dépassent le sportif, et si la saison a été difficile pour tous les joueurs ici, elle l'a été encore un peu plus pour moi. On a gagné au Parc, et au lieu de parler de ce bon résultat, on a parlé de choses négatives », a lancé l'Espagnol au quotidien L'Equipe, dans un entretien publié ce samedi.

Un moment difficile pour Alvaro

« Moi, je n'ai aucun problème avec les critiques, nous sommes connus, donc on parle de nous un jour en bien, un jour en mal, c'est la vie des joueurs de foot, des chanteurs, des gens célèbres. Mais là, ce n'était plus le football. Et ma famille a vécu des moments difficiles. C'était des attaques personnelles, mon numéro est sorti, celui de ma famille. Quand tu parles de racisme, d'homophobie, ce sont des choses graves. J'étais toujours stressé, regarde mon visage (il a une pelade sur le menton). Mais j'ai essayé de faire au mieux pour l'équipe, pour le club, de laisser ces problèmes de côté pour me concentrer », a ajouté l'ancien de Villarreal et de l'Espanyol.

Les différentes enquêtes à la recherche de preuves pour prouver la culpabilité du Marseillais n'avaient d'ailleurs rien donné. Les experts n'avaient ainsi rien trouvé pour incriminer le patron de l'arrière-garde marseillaise sur les images qui étaient à leur disposition. Ce qui ne veut pas dire que ces propos n'ont jamais existé, mais qu'il n'y a aucune preuve pour confirmer leur existence si ce n'est les propos de Neymar. Avec le soutien de ses partenaires, le défenseur n'a pas arrêté de clamer son innocence, allant même jusqu'à reprocher au Brésilien son comportement dans cette affaire. Nous n'aurons probablement jamais le fin mot de l'histoire...