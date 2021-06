Nike dévoile les maillots de l'AZ Alkmaar pour la saison 2021-2022

Après l'Ajax Amsterdam, le Feyenoord Rotterdam et le PSV Eindhoven, l'AZ Alkmaar passe aussi à l'action du côté des Pays-Bas en dévoilant ses nouveaux maillots conçus par Nike.

Équipé par la marque à la virgule depuis le début de saison dernière, le club fondé en 1967 arbore une tunique rouge depuis plusieurs décennies lorsqu'il évolue à l'AFAS Stadion. À l'extérieur, l'AZ Alkmaar évolue avec des maillots dont le design et les couleurs changent à chaque campagne et pour la saison 2021-2022, l'équipementier américain a fait dans la sobriété.

Le club double champion des Pays-Bas portera une nouvelle tunique rouge à domicile lors du prochain exercice mais le design de celui-ci est assez novateur. Le graphique accrocheur de la saison 2020-2021 laisse place à de fines rayures horizontales noires jusque-là jamais vues sur une tunique de l'AZ. Une touche de blanc complète cette tenue en se présentant subtilement sur les manches, le col ou encore le sponsor maillot et le logo Nike.

Quand ils se déplaceront à Amsterdam ou à Rotterdam la saison prochaine en Eredevisie, les hommes de Pascal Jansen arboreront une tunique noire assez simple. Au niveau des épaules et des manches, on retrouve du gris avec des rayures et des petits points ton sur ton alors qu'une touche de blanc se présente sur les logos et le sponsor maillot.