Ousmane Dembelé punit Toulouse

Le PSG est-il actuellement la meilleure équipe d’Europe ? Difficile de s’avancer avec trop de conviction sur cette question, mais ce dont on est à peu près sûrs, c’est que c’est la meilleure équipe française, et d’assez loin. Avec déjà 10 points d’avance sur leur dauphin marseillais en Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique ont de la marge sur le reste du monde. Et chaque week-end qui passe semble confirmer cette impression générale d’une équipe en pleine mutation, capable aussi d’élever son niveau lors de ses échéances continentales.

Manchester City en a fait les frais (4-2), comme Monaco (4-1) et Brest (5-2 et 3-0), corrigés au cours des dernières semaines. C'est donc bourré de certitude que Paris s'apprête à défier le TFC ce samedi, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Un choc des mondes entre le leader du championnat, invaincu depuis novembre, et une équipe toulousaine en quête d'un succès en championnat depuis le 5 janvier face à Lens, sa seule victoire en 2025, d'ailleurs, sur cette scène.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport en Ligne pour cette rencontre, voici les trois cotes TFC-PSG intéressantes que nous avons sélectionnées :

Ousmane Dembélé marque 2 buts ou plus, coté à 6,80

Il aura fallu attendre qu'Ousmane Dembélé fête ses 28 ans pour le voir à son zénith. En 2025, l'international tricolore nage dans d'autres eaux que la concurrence, et cela se traduit par des chiffres tout simplement hors normes : 15 buts en 8 matches, dont deux triplés et deux doublés. C'est simple, il a marqué sur chacune de ses sorties, et chaque nouveau match du Parisien s'apparente à un problème insoluble pour l'adversaire. On ne voit donc pas comment Toulouse et sa défense perméable, percée à 7 reprises sur les 4 derniers matches, pourrait le contenir ce samedi. Comme face à Stuttgart, Brest, Monaco, et encore Brest, on voit donc Dembélé marquer par au moins deux fois dans ce match.

Le PSG marque dans les 2 mi-temps, coté à 1,90

La victoire face à Manchester City semble avoir marqué un tournant dans la saison parisienne. Depuis ce succès décroché au caractère (4-2), les Parisiens éparpillent leur adversaire chaque week-end, et même chaque mardi (seul Reims a tenu Paris en échec sur cette période). Stuttgart, Brest, Monaco, et encore Brest, sont tous passés sous leurs roues, avec au total 16 buts marqués sur ces 4 matches. À chaque fois, Paris a su forcer le verrou dès la première mi-temps, avant d'éteindre les espoirs de ses adversaires en seconde période. Un scénario qui devrait se renouveler ce samedi face au TFC, quatrième pire équipe de L1 en 2025.

Le PSG l’emporte 1-3 à Toulouse, coté à 9,50

À l'approche de son 16e de finale retour face à Brest en Ligue des Champions, Paris devrait être dans l'auto-gestion contre Toulouse, sans trop forcer. Et même si Luis Enrique pourrait procéder à quelques changements, son équipe, par la force collective qu'elle dégage, ne devrait pas être trop embêtée par une équipe toulousaine récemment battue par Guingamp, et même Montpellier. On s'attend tout de même à un vent de révolte chez les Toulousains, qui avaient su revenir au score par deux fois contre Auxerre dimanche (2-2).

