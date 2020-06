Inter-AC Milan : un accord pour la surface du nouveau San Siro

La démolition de San Siro a été autorisée en mai dernier par l'autorité patrimoniale italienne. Désormais, les deux clubs peuvent donc se pencher sur le projet de leur nouveau stade. Et comme le rapportent les médias italiens, une réunion s'est tenue dans cette optique ce mardi au Palazzo Marino entre le président de l'AC Milan, Paolo Scaroni, le directeur général de l'Inter, Alessandro Antonello, et des conseillers municipaux de l'urbanisme et du sport de la ville lombarde.

Lors de celle-ci, « des progrès significatifs ont été réalisés dans le développement du projet présenté par les clubs ». Les deux formations lombardes se sont notamment mises d'accord sur la réduction de la surface de leur nouveau stade. Alors qu'elles avaient opté pour un indice volumétrique de 0,63, l'Inter et l'AC Milan se sont entendues pour baisser ce chiffre à 0,51, soit une surface de 145 000 mètres carré. Cela inclut donc la refonctionnalisation de l'actuelle installation du stade et la création d'un quartier des sports et loisirs. Pour rappel, le coût du nouveau San Siro est estimé à 1,2 milliards d'euros et créera entre 3 000 et 3 500 emplois.