LdC : le déplacement des Gunners à Lens totalement chamboulé

Pour le retour de la Ligue des Champions, le RC Lens aura fort à faire puisque le club nordiste affrontera Arsenal à Bollaert ce mardi soir lors du choc de cette deuxième journée de C1. Une rencontre prestigieuse qui devrait se dérouler dans une ambiance incandescente sachant que plusieurs centaines de supporters anglais sont attendus mais aussi offrir un très beau spectacle sur le terrain alors que des deux équipes sont prêtes à en découdre. Néanmoins, un petit incident est venu refroidir les velléités anglaises au moment de rejoindre le Nord de la France. En effet, les Gunners ont dû s’armer de patience à l’aéroport à cause d’une météo capricieuse qui a fortement compliqué leur déplacement.

Et pour cause, le mauvais temps qui a sévi sur Londres a complètement chamboulé le plan de route des joueurs de Mikel Arteta. Si leur avion était prévu à 17h15, les coéquipiers de Bukayo Saka n’ont pas pu partir avant 22h de l’aéroport de Luton. La conférence de presse, initialement prévue à 19h à Lens et à laquelle devaient participer l’entraîneur des Gunners et le défenseur français William Saliba, a elle aussi été repoussée à deux reprises avant d’être finalement annulée par l’UEFA. Le tacticien espagnol a donc dû improviser un point presse dans l’avion pour répondre à quelques questions avec les médias britanniques. Une belle occasion de rappeler le travail effectué par Franck Haise avec les Lensois.

