TdC (F) : l’OL sacré champion face au PSG

Ce dimanche, le traditionnel Trophée des Championnes se déroulait et opposait les joueuses de l’Olympique Lyonnais, championnes de France en titre et vainqueuses de la Coupe de France, qui affrontaient les Parisiennes, dauphines de la saison passée. Et sans suspense, l’OL s’est facilement imposé grâce à une belle frappe de Dumornay, bien servie par Le Sommer (1-0, 35e).

Après la pause, le PSG a cédé définitivement après une nouvelle frappe d’Horan, déviée dans les buts par Le Sommer (2-0, 68e). Suffisant pour que l’OL remporte son troisième sacre consécutif dans cette compétition. Lyon est d’ailleurs la seule équipe à avoir soulevé ce trophée, puisque l’édition féminine a été lancée en 2019. Un premier trophée important pour les Fenottes, désireuse de récupérer la Ligue des Champions cette saison.