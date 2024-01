Coupe d’Asie 2023 : le Japon gagne mais se fait peur contre le Viêt Nam

Favori de la Coupe d’Asie 2023, le Japon n’a pas loupé ses débuts face au Viêt Nam dans le groupe D. Les joueurs d’Hajime Moriyasu se sont imposés 4-2 et prennent déjà un bon départ. Très rapidement, c’est le joueur de l’AS Monaco Takumi Minamino qui a parfaitement lancé les débats en ouvrant le score (11e) mais les Guerriers de l’étoile d’or ont vite réagi. Tout d’abord, Nguyễn Đình Bắc a égalisé (16e) avant que Phạm Tuấn Hải renverse la situation (33e).

Juste avant la pause, le Japon est parvenu à revenir via un deuxième but de Takumi Minamino (45e) avant que Keito Nakamura redonne l’avantage aux Blue Samuraï d’un magnifique but (45e +4). Le joueur du Feyenoord, Ayase Ueda s’est ensuite chargé de donner plus de relief à cette victoire japonaise (85e). Belle opération néanmoins pour le Japon même si l’équipe de Philippe Troussier aura fait douter les finalistes de la dernière édition.