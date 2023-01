AC Milan : Olivier Giroud devrait bien prolonger son contrat

La suite après cette publicité

Arrivé à San Siro en 2021, Olivier Giroud (36 ans), sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en juin 2024, devrait bien prolonger son aventure avec l’AC Milan selon les informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport. Le club et les représentants de l’attaquant tricolore ont prévu de se rencontrer prochainement, afin de finaliser les derniers détails de son renouvellement avant l’officialisation prévue dans les premières semaines du mois de janvier.

Considéré comme un exemple de sérieux et d’application, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus combine une nouvelle fois de très belles statistiques sous le maillot milanais avec 9 buts cette année en 19 matchs. Les nouveaux chiffres ne sont pas encore connus mais le salaire actuel de Giroud avoisine 3 millions et des poussières. Stefano Pioli s’est entretenu au téléphone avec le Français après la finale perdue de la Coupe du Monde contre l’Argentine et a donné son feu vert aux dirigeants Paolo Maldini et Frederic Massara. Plus qu’une question d’heures…

