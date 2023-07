TFC : une première offensive d’Italie lancée sur Logan Costa !

C’est ce qui s’appelle "marquer les esprits". 29 avril 2023. Au bout de 10 minutes au Stade de France, le TFC mène déjà 2-0 grâce à un doublé de Logan Costa de la tête. La France découvre alors un défenseur central de talent fort dans les duels, habile aussi bien du pied droit que du pied gauche, doté d’une belle qualité de relance, mais aussi fort de la tête.

La reconnaissance d’un talent méconnu qui n’avait jusqu’alors pas la confiance de Philippe Montanier mis à part en Coupe de France. Aligné en défense centrale en fin de saison, Logan Costa (22 ans) est désormais bien en place à Toulouse et rien ne devrait désormais l’empêcher de s’élever au plus haut, lui qui dispose d’une incroyable marge de progression, détectée par la plupart des observateurs avisés du football français et même européen.

Car oui, si tout le monde était convaincu par le talent du roc défensif international cap-verdien, il lui manquait un match référence… C’est désormais chose faite. De quoi attiser la convoitise de plusieurs clubs européens qui ont pris quelques renseignements depuis la fin de saison. Selon nos informations, des clubs de Ligue 1, de Bundesliga et d’Angleterre lorgnent le vainqueur de la Coupe de France 2023.

Frosinone lance une première offensive sur Logan Costa

Mais un club est déjà plus avancé que les autres et a formulé une première offre à Damien Comolli, le boss du TFC. L’offensive vient d’Italie et plus particulièrement d’un promu en Serie A, coaché par un certain Fabio Grosso. En effet, Frosinone apprécie le profil du joueur et l’a fait savoir. Une première attaque, mais sans doute pas la dernière tant Logan Costa est courtisé cet été.

Reste désormais à connaître la position du TFC. Le club de la ville rose, qualifié pour la Ligue Europa, nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine et a décidé de faire de Costa l’un de ses piliers. Mais le mercato est long, et on devrait rapidement savoir si Toulouse a les moyens de ses ambitions, lui qui a déjà vu partir quelques cadres libres de tout contrat dès le mois de juin.