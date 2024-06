Euro 2024 : Mattia Zaccagni offre la qualification à l’Italie à la dernière seconde contre la Croatie

Après avoir renversé l’Albanie (1-2) et encaissé une défaite contre l’Espagne (1-0), l’Italie se devait de finir le boulot contre la Croatie ce lundi soir, lors de la 3ème journée du groupe B, sur la pelouse du Leipzig Stadium. Quant aux Croates, ils avaient pour mission de remporter ce match pour pouvoir filer en 8e de finale. C’était un ticket qualificatif pour la suite de la compétition qui était en jeu ce soir. Les Vatreni de Zlatko Dalic s’organisent dans un 4-3-3 classique avec Dominik Livakovic dans les cages derrière Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic et Josko Gvardiol. Marcelo Brozovic est placé comme sentinelle avec Luka Modrić et Matteo Kovacic à ses côtés. Devant, Luka Sucic et Mario Pasalic sont associés à Andrej Kramaric qui se retrouve en pointe. De son côté, la Nazionale de Luciano Spalletti s’articule dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart derrière Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Ricardo Calafiori et Matteo Darmian en défense. Jorginho est placé en tant que sentinelle auprès de Nicolo Barella. En attaque, Mateo Retegui est soutenu par Lorenzi Pellegrini et Giacomo Raspadori.

En première période, la Croatie a bien débuté, sur un bon rythme avec notamment une belle occasion rapide. Sur la droite, à 25 mètres des cages, Luka Sučić s’est remis sur son pied gauche et a cherché la lucarne italienne. Gianluigi Donnarumma a repoussé en corner d’une sublime parade (5e). Mais l’Italie a très vite réagi avec un pressing haut et une solide intensité. Avec un centre sur la gauche de Riccardo Calafiori vers le second poteau, ce dernier a trouvé parfaitement Mateo Retegui dont la tête a été contrée par Joško Gvardiol en corner (21e). Bien trouvé sur la gauche de la surface croate, Mateo Retegui a tenté un tir contré par Marin Pongračić avant que Dominik Livaković se loupe et concède un corner (25e). Sur la droite juste devant la surface, Nicolò Barella a enroulé un centre vers le second poteau pour Alessandro Bastoni. Sa tête sous la barre a été repoussée par Dominik Livaković en corner (27e). Score nul et vierge entre la Croatie et l’Italie après 45 minutes donc. Un résultat logique mais qui n’arrangeait pas vraiment les Croates qui étaient alors à la pause provisoirement troisièmes mais éliminés.

Zaccagni le sauveur !

Dans le second acte, tout s’est emballé rapidement. En effet, Davide Frattesi, entré en jeu à la pause, a été fautif d’une main suite à un centre-tir enroulé d’Andrej Kramarić, qui a offert un pénalty confirmé par la VAR aux Croates (53e). Mais malgré un tir puissant à ras de terre de Luka Modrić vers la droite du but italien à ras de terre, l’Italie a pu se sauver avec un énorme arrêt de Gianluigi Donnarumma, parti du bon côté, qui a repoussé (54e). Mais contre toute attente, sur l’action suivante, seulement quelques secondes après ce sauvetage du portier du PSG, l’Italie a été surprise. Sur la droite, Josip Stanišić a centré fort devant le but italien où Ante Budimir a vu son tir être repoussé par Gianluigi Donnarumma. Luka Modrić a néanmoins bien suivi et a conclu d’une frappe au fond des filets pour ouvrir le score pour la Croatie (55e, 1-0).

À l’heure de jeu dépassée et malgré plusieurs changements opérés par Luciano Spalletti, l’Italie ne parvenait pas à revenir au score. Suite au but croate, la Nazionale a tenté de se porter vers l’avant et fait reculer la défense croate. Corner frappé sur la droite par l’Italie et Alessandro Bastoni a surgi au premier poteau. Sa tête est passée juste au-dessus du but de la Croatie (62e). Décalé par Federico Chiesa sur la gauche de la surface croate, Matteo Darmian a vu son centre devant le but être repoussé par Marcelo Brozović (65e). Même sur les coups de pied arrêtés, la Squadra Azzurra n’y arrivait pas. Giacomo Raspadori a frappé fort son coup franc dans l’axe qui est venu heurter le haut du mur croate (72e). Décalé sur la droite de la surface, Federico Chiesa a centré fort devant le but croate. Gianluca Scamacca était trop court au premier poteau (87e). Avec une percée dans l’axe de Riccardo Calafiori qui a poussé le ballon et décalé sur la gauche de la surface, Mattia Zaccagni a enroulé une frappe dans la lucarne droite de Dominik Livaković (90e+7). Avec ce match nul (1-1), l’Italie se qualifie pour les 8es de finale de la compétition, tandis que la Croatie est éliminée avec seulement deux points pris sur les trois journées.