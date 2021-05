Angers a révélé ses maillots pour la saison 2021-2022

Quelques jours après avoir révélé son nouveau logo, le SCO d'Angers a profité des regards portés vers le match les opposant au LOSC le dimanche 23 mai pour présenter ses nouveaux maillots conçus par Kappa.

La suite après cette publicité

Une page se tourne sur cette fin de saison du côté angevin avec le départ de l'entraîneur Stéphane Moulin qui a passé dix longues années au sein du club. Ce nouveau chapitre s'accompagne de nouvelles intentions sportives mais aussi marketing pour le club fondé en 1919. Ainsi, après avoir dévoilé son changement d'identité visuelle, le SCO a présenté ses nouveaux maillots à travers des dessins assez enfantins de ses joueurs, ce qui marque une certaine volonté d'apporter une nouvelle image au club.

Pour la dernière de Stéphane Moulin au stade Raymond-Kopa, les Angevins souhaitaient finir en beauté avec leur nouveau maillot domicile et gêner Lille dans la course au titre. Sur cette nouvelle tunique conçue par Kappa, on retrouve les codes historiques du club. Comme depuis son arrivée lors de la saison 2013-2014, l'équipementier italien reprend les traditionnelles bandes verticales noires et blanches. On notera tout de même une tenue dominée par le noir au niveau des épaules, des manches et de la partie inférieure. Le sponsor maillot « Actual » se présente en noir alors que les logos de l'équipementier sont dorés.

Le nouveau maillot extérieur se présente avec un fond blanc comme ce fut le cas cette saison. Cette fois, Kappa montre toute sa créativité à travers un design mettant en avant le nouveau logo du club. De nombreux petits points dorés et noirs viennent accompagner ce blason, donnant une impression d'explosion. On retrouve ces petits points éparpillés sur l'ensemble du maillot alors qu'une touche de doré se dévoile aussi sur le bout des manches. Le logo de la marque de Turin est cette fois noir alors que le sponsor maillot « le Gaulois » est rouge.