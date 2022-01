Cameroun - Burkina Faso : les compositions sont tombées

C'est le grand départ de la Coupe d'Afrique des Nations avec un choc entre le pays organisateur, le Cameroun et le Burkina Faso. Les Lions Indomptables se présentent en 4-3-3 avec André Onana comme dernier rempart. Devant lui, Collins Fai, Michael Ngadeu, Jérôme Onguéné et Nouhou Tolo prennent place en défense. André-Franck Zambo Anguissa est positionné en sentinelle auprès de Pierre Kunde Malong et Samuel Yves Oum Gouet. Seul en pointe, Vincent Aboubakar est accompagné par Brice Ngamaleu et Karl Toko Ekambi

De leur côté, les Étalons s'articulent dans un 4-3-3 avec Hervé Koffi dans les cages. Ce dernier peut compter sur Issa Kaboré, Issoufou Dayo, Steeve Yago et Patrick Malo en défense. Gustavo Sangaré est épaulé par Adama Guira et Ibrahim Blati Touré dans l'entrejeu. Enfin, Bertrand Traoré et Cyrille Bayala accompagnent Abdoul Fessal Tapsoba sur le front de l'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Cameroun : Onana – Fai, Ngadeu, Onguéné, Tolo – Malong, Anguissa, Oum Gouet – Ngamaleu, Aboubakar, Toko Ekambi

Burkina Faso : Koffi – Kaboré, Dayo, Yago, Malo – Guira, Sangaré, Touré – B.Traoré, A. Tapsoba, Bayala