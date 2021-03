Islande U21 - France U21 : les compositions probables

La suite après cette publicité

Malgré une entame de compétition ratée, les Bleuets peuvent encore se qualifier pour les quarts de finale de cet Euro Espoirs. Il faudra pour ce faire battre l'équipe U21 d'Islande (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), même si un match nul pourrait suffire, tant que la Russie ne bat pas le Danemark. Sylvain Ripoll devrait apporter quelques modifications par rapport au dernier match de la France, qui évoluera cette fois en 4-3-3, avec Lafont dans les cages. Celui-ci devrait encore être protégé par la paire Koundé-Konaté en défense centrale.

Tchouaméni, Soumaré et Guendouzi composeront le milieu de terrain, tandis qu'Edouard serait aligné eu centre de l'attaque. Les Islandais devraient également jouer en 4-3-3 avec Gunnarsson, Leifsson, Olafsson et Finnsson en défense. Enfin, le trio d'attaque pourrait bien être composé de Anderson, Gudjohnsen et Thorsteinsson.