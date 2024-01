Real Madrid : Arda Güler titulaire ce samedi en Coupe du Roi ?

Arrivé cet été contre 20 M€ en provenance de Fenerbahce, le milieu offensif turc Arda Güler n’a toujours pas disputé la moindre minute en professionnel avec le Real Madrid, et ce en raison de nombreux pépins physiques contractés durant ses premiers mois. Et pour la première échéance de l’année 2024 de la Casa Blanca, le joyau de 18 ans pourrait bien être directement mis dans le bain en Coupe du Roi ce samedi, après quelques convocations sans entrer en jeu.

En conférence de presse avant de se déplacer sur la pelouse d’Arandina, pensionnaire de quatrième division espagnole, en 32e de finale de la compétition, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a annoncé que son international aux 4 sélections (1 but) pourrait bien débuter dans le onze du Real : «Arda Güler se sent mieux, il va bien et il a la possibilité de commencer demain.» L’heure de gloire est peut-être enfin arrivée pour le natif d’Ankara…